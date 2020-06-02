Экс-завхоза Алтайского Центра охраны материнства детства осудили посредничество взятке

Бывшему заведующему хозяйством КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства» вынесли обвинительный приговор по уголовному делу о посредничестве во взятке. Преступление он совершил еще в 2019 году. Любопытно, что СУ СКР по Алтайскому краю сообщает об этом сейчас, когда к деятельности учреждения приковано внимание из-за скандала с информацией о возможном сокращении группы врачей.

Как информирует ведомство, следствие и суд установили, что в мае 2019 года осужденный выступил посредником по передаче взятки в размере 54 тысяч рублей для своего руководителя – начальника хозяйственного отдела больницы. Деньги предназначались за принятие должностным лицом решения о выборе двух фирм Барнаула в качестве единственных поставщиков технологического оборудования для учреждения здравоохранения без соблюдения предусмотренной законодательство процедуры закупок товаров. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия мужчина вину признал в полном объему и заключил досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело в отношении него рассмотрено в особом порядке. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, приговорил бывшего завхоза к 3 годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 300 тысяч рублей по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий). Уголовное дело в отношении его руководителя по обвинению в получении взятки в настоящее время рассматривается в суде.

Любопытно, что приговор был вынесен в то время, когда к деятельности учреждения приковано особое внимание. Так, СУ СКР по Алтайскому краю и региональная прокуратура проводят проверки по сообщениям СМИ о возможном переводе врачей-травматологов в Центре охраны материнства и детства на должности уборщиков и санитаров. Позже стало известно, что приказ был подписан министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым, и на самом деле речь шла якобы лишь о реорганизации отделения, а работу всем специалистам пообещали сохранить. Главный ортопед Центра материнства и детства Алтайского края Арсен Осипов был вынужден записать видео, в котором фактически извинился за то, что скандал вышел в публичную плоскость. Дмитрий Попов расценил видеообращение как «эмоциональный всплеск», возникший из-за недопонимания. Наблюдатели отмечают, что глава краевого Минздрава не впервые оказывается ввязанным в скандальную историю и предполагают, что в данном случае конфликт могут подогревать интересанты.