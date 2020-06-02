Поедание Макгрегором пчел вызвало вопросы у фанатов

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор показал в Instagram, как он ест мертвых пчел, чем вызвал вопросы у пользователей сети.

Макгрегор выложил видео, на котором он открывает банку сушеных шершней и ест насекомое. Пользователей озадачила цель этого поступка. «Зачем он это сделал? Это ирландский деликатес?», «Я только что посмотрел, как Макгрегор ест пчел. Клянусь, 2020-й можно закрывать», «Если поедание Конором пчел — главная тема дня в MMA, то лучше мне не читать про спорт никогда» — писали фанаты.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Всего за карьеру в смешанных единоборствах он провел 26 боев: 22 из которых завершились его победой и четыре — поражением.