Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео

Видео: @Breaking911 / Twitter

Протестующие в Сент-Луисе в США обстреляли полицейских во время демонстрации. Об этом сообщило местное полицейское управление в Twitter.

Как минимум четыре сотрудника полиции были ранены, отмечается в записи. Их уже доставили в местную больницу, полицейские находятся в сознании. В управлении подчеркнули, что их жизням ничего не угрожает.

Кадры с места событий попали на видео, опубликованные другими пользователями Twitter. На записи видно, как протестующие стреляют в полицию из пистолетов.

Демонстрации из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда, погибшего после ареста с применением грубой силы, охватили десятки городов США, протесты сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. Американские власти заявили, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма. Президент страны Дональд Трамп пригрозил развернуть тяжело вооруженную армию в бунтующих городах.