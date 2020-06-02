У районі на Волині одужали усі хворі на коронавірус

Станом на 10.00 год 2 червня у Любешівському районі із зареєстрованих 4 випадків коронавірусної інфекції одужало 4 особи.

Про це пресслужба Любешівської РДА.

За останню добу відправили у вірусологічну лабораторію ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» зразки біологічних матеріалів для перевірки наявності коронавірусної інфекції в організмі щодо однієї особи. Ця особа знаходиться під спостереженням сімейного лікаря.

Також очікують результати аналізів щодо наявності коронавірусної інфекції відносно двох осіб.