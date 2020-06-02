Мишустин представил Путину план восстановления экономики на 5 трлн рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин представляет президенту России Владимиру Путину национальный план восстановления экономики после мирового кризиса, вызванного пандемией и снижением цен на нефть. План стоит 5 трлн рублей, доложил Мишустин.

Вот главные тезисы из выступления председателя правительства:

российская экономика к концу восстановления должна выйти на рост, превышающий докризисный;

цель плана — преодолеть спад экономики и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, что позволит стабильно наращивать доходы граждан;

задачу будут решать за счет усиления инвестиционной активности, использования цифровых технологий, повышения уровня образования, быстрого строительства жилья;

план предполагает активную политику в сфере занятости;

план разбили на три этапа: стабилизация — до конца 2020 года, восстановление — до второго квартала 2021-го, рост — до четвертого квартала 2021 года;

на третьем этапе планируется выйти на траекторию долгосрочного экономического роста. Сократится уровень бедности, вырастет доля граждан с доходами выше прожиточного минимума;

постараемся сделать так, чтобы численность занятых в МСБ достигла докризисных показателей;

план содержит около 500 мероприятий, стоимость за два года составит порядка 5 трлн рублей;

следующий бюджетный цикл можем начать уже с актуализированными показателями.

Путин отметил, что при подготовке плана была проделана серьезная работа, и поручил окончательно определить конкретные параметры во второй половине июня. Приступить к реализации необходимо с начала июля.

Как уточняет ТАСС, план предполагает выход на траекторию роста ВВП не менее 2,5% к концу 2021 года. В документе сказано, что есть риски разворачивания цепочки неплатежей в экономике и дополнительного снижения налоговых поступлений. Возможны также высокая неопределенность относительно продолжительности эпидемии и ограничительных мер и возросшая неопределенность относительно платежеспособности контрагентов и клиентов финансовых институтов.

План предусматривает снижение ВВП во втором квартале на уровне не менее 9,5% в годовом выражении, а также сокращение реальных доходов населения на 6%. Отмечается, что часть отраслей была закрыта полностью. Регистрируемая безработица на 20 мая составляет 1,7 млн человек, в отпусках без сохранения зарплаты, простое или на неполной занятости находятся более 1,1 млн человек. Дефицит федерального бюджета составит около 8,5%.

Также план предполагает снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 и еще ниже в 2021–2024 годах, указывает РИА «Новости».