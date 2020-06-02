Суд в Екатеринбурге оштрафовал «Красное & белое» за нарушение санитарных правил

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Depositphotos

Чкаловский районный суд Екатеринбурга оштрафовал сеть алкогольных магазинов «Красное & белое» на 400 тыс. рублей за нарушение санитарных требований во время пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

»(Назначено) административное наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей», — огласила решение судья. Трансляция заседания велась на странице суда во «ВКонтакте».

Ранее Роспотребнадзор обнаружил нарушения в работе в ряде магазинов сети. В частности, температуру у посетителей измеряли с помощью ртутных градусников, а в магазинах отсутствовали антисептики.

Также свердловский губернатор, который собирался перейти к первому этапу снятия ограничений, продлил режим повышенной готовности до 1 июня из-за вспышки COVID-19 на складе сети «Красное & Белое», где среди сотрудников были обнаружены более 150 случаев заражения. По этому поводу региональная прокуратура возбудила отдельное уголовное дело.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Уголовное дело завели после вспышки коронавируса на складе «Красное & Белое»

— Прокуратура нашла нарушения санитарных норм на складе «Красное & Белое» в Екатеринбурге

Источник