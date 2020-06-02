Путин поручил скорректировать нацпроекты

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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в…

Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны подготовить предложения по корректировке национальных проектов. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Экстраординарная» ситуация с пандемией коронавируса повлияла на ход реализации нацпроектов, отметил президент. Он попросил премьер-министра разработать предложения по их уточнению «максимально оперативно».

По словам Мишустина, кабинет министров будет готов представить свои предложения в ближайшие полтора месяца.

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