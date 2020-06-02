План по восстановлению экономики включает снижение ставок по ипотеке ниже 8%

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Национальный план по восстановлению российской экономики после пандемии новой коронавирусной инфекции предполагает снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, в нем прописано и дальнейшее снижение ставки в период с 2021 по 2024 годы.

Также нацплан подразумевает реализацию ряда государственных ипотечных программ и субсидирование процентной ставки по кредитам застройщиков.

Ранее стало известно, что он состоит из трех этапов, а стоимость его реализации за два года составит около 5 трлн руб.

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