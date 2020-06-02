«За Олины деньги?»: Дава подарил Бузовой бриллиантовове кольцо

Блогер устраивает певице романтические вечера и дарит подарки. Только пользователи сомневаются, что это все за его счет.

Вчера 27-летний блогер Дава спустя 4 дня отсутствия вышел на связь с подписчиками. Он сказал, что ему стало вдруг грустно и он поднимал себе настроение шопингом в ЦУМе. В итоге парень «спустил на шмот» миллион рублей. Но и о любимой не забыл. Пока Бузова работала на съемках, Дава прикупил и для нее ювелирное украшение. «Бриллианты – лучшие друзья», — отметил он.

Вечером певица вернулась домой уставшая. Манукян приготовил ей сюрприз, устроив романтический ужин. Также он подарил Ольге бриллиантовое кольцо от Van Cleaf & Arpels стоимостью около 300 тысяч рублей. Бузова в восторге, ведь они так сочетаются с серьгами!

Ольга похвасталась подарком перед подписчиками. «Мужчины, балуйте своих женщин!» — призвала Бузова.

Между тем в Сети разгорелось обсуждение. Манукяна обвиняют в том, что тот сидит на шее у обеспеченной звезды и спускает ее деньги на свои развлечения, брендовую одежду и безделушки. Ну и делает подарки ей за ее же счет.

«Живет за счет Бузовой! А она содержит его ради картинки, что у нее есть любовь», «Ну он такой наигранный вообще. Видно, что Бузову ради денег терпит», «Он ее миллион потратил?», «А тратил он деньги Бузовой?» — пишут пользователи.

Ранее Манукян уже отвечал на вопрос, кто кого содержит. Конечно же, он уверяет, что обеспечивает Олю именно он. И рестораны оплачивает (а один такой поход может обойтись и в 80 тыс.руб.), и развлечения, и бытовые расходы, и пр. Но публика не верит блогеру, особенно если учесть, сколько зарабатывает Бузова и сколько у нее источников дохода.

Пара говорит, что между ними все серьезно. Манукян даже хочет жениться на звездной возлюбленной. Уверяет, что она – самая замечательная и секс с ней «10 из 10». Дава постоянно делает ей подарки и устраивает романтические вечера. Кому-то даже кажется, что это делается специально напоказ. Но Ольга счастлива, и ей нравится демонстрировать это в Instagram.