Аналитик: Коронавирус даёт Эрдогану спасательный круг

«Во всяком случае, коронавирусный кризис укрепил руку Эрдогана», — пишет он в статье для World Politics Review.

По его мнению, расколотая оппозиция, заглушённые независимые голоса и ресурсы, которые уже находятся в распоряжении государства, помогли Эрдогану остаться у власти.

Несмотря на мрачную экономическую ситуацию в Турции, коронавирусный кризис помог турецкому лидеру и его правящей Партии справедливости и развития (ПСР) выжить и повысить свой рейтинг одобрения на 15 процентных пунктов, с 41,1% в феврале до 55,8% в марте, указывает Вальдман.

Напомним, что коронавирус достиг Турции в марте, и с тех пор страна ввела ограничения. Общее число погибших достигло 4 тыс. 397 человек на прошлой неделе, но уровень новых инфекций и смертей значительно снизился с тех пор, как он достиг своего пика в апреле, отмечает автор.

Когда COVID-19 прибыл в Турцию, страна уже переживала сложную экономическую ситуацию, которая сохранялась с тех пор, как валютный кризис сбил почти 30% стоимости лиры в 2018 году, подчёркивает он. Вальдман добавляет, что пандемия предложила турецкому правительству способ переложить вину на неё.

«Пандемия предлагает Эрдогану и ПСР удобный предлог для больной экономики», — считает он.

Учёный поясняет: правительство воспользуется случаем, чтобы распространить сообщение о том, что, несмотря на то, что это был самый большой кризис общественного здравоохранения за столетие, который нанёс ущерб многим мировым экономикам, «Турция отделалась сравнительно легко».

Вместе с тем он подчёркивает: Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что экономика Турции сократится на 5% в 2020 году, что приведёт к росту инфляции до 12% и безработицы до 17,2%. Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак в свою очередь предсказал, что экономика страны будет расти в этом году, несмотря на ущерб, нанесенный пандемией.

Вальдман также отмечает, что у турецкой оппозиции были серьёзные проблемы, бросающие вызов правительству во время кризиса пандемии коронавируса, потому что она так разделена.

«НРП (основная оппозиционная Народно-республиканская партия — ред.) также страдает от внутренних разногласий, которые ей необходимо будет решить, если она хочет бросить настоящий вызов Эрдогану», — отмечает он. По словам Вальдмана, партия может свергнуть Эрдогана, если попытается «завоевать сердца и умы традиционной консервативной базы ПСР».

Упомянув других лидеров оппозиции, таких как Али Бабаджан, экс-министра экономики Турции, который когда-то был важным союзником Эрдогана и помог основать ПСР, и Ахмета Давутоглу, бывшего министра иностранных дел и премьер-министра, Вальдман подчёркивает недостаточную реакцию этих политиков на всю пандемию.