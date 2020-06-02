Похожий на коронавирус: в Великобритании на поле появился странный рисунок

Различные круги на полях появляются не первый раз, однако по сей день никто не может сказать, что это: чья-либо шутка или действительно проявление чего-то аномального. Очередная загадка была найдена в графстве Уилтшир (Великобритания), сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.«Послание» обнаружили на поле 28 мая. В этот раз рисунок очень и очень странный, он вообще не похож на прошлые «произведения искусства», оставленные на этом же поле. Как только фото было опубликовано в Сети, пользователи сразу же заметили сходство с коронавирусом. Одни люди уверены, что узор создали местные жители (всё-таки геометрия рисунка несложная). Другие же начали говорить о связи инопланетян с пандемией. Якобы в страданиях человечества виноваты именно они. В качестве доказательства комментаторы приводят мнение британского ученого Чандра Викрамасингха, который заявил, что коронавирус мог прилететь из космоса.Некоторые уфологи считают, что посланием пришельцы хотят сказать что-то важное людям. Может быть, как справиться с напастью. Число заболевших сегодня падает, но не так быстро, как хотелось бы.Всего в мире почти 6,3 млн заболевших. Радует, что среди них смертность небольшая (за всё время умерло около 400 тыс. человек, если верить официальной статистике). Можно сказать, что с новой инфекцией мир будет бороться весь 2020 год: на осень прогнозируют новую вспышку, притом еще более масштабную.