Не прошел испытание властью Виктор Томенко прокомментировал задержание мэра Славгорода

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался о задержании и последующем домашнем аресте мэра Славгорода Сергея Горбунова, которого обвиняют во взяточничестве. Комментарий Виктора Томенко приведен на сайте краевого правительства.

Глава региона публично прокомментировал арест высокопоставленного представителя власти, хотя в иных подобных случаях его непосредственная реакция не приводилась. Губернатор сделал вывод, что Сергей Горбунов понимал последствия своих поступков, но не устоял перед соблазном. «Горбунов имеет юридическое образование, был начальником отдела полиции, знает законодательство и последствия такого рода преступлений. Что его привело к тому, чтобы соблазниться взяткой? Следствие разбирается, поэтому я сейчас не могу давать оценку происходящему. К сожалению, не все проходят испытание властью», — сделал вывод Виктор Томенко.

Высказывание губернатора прозвучало 2 июня в ходе правительственного совещания с зампредами правительства, которых отправляют в Славгород, чтобы уладить вопросы о работе муниципалитета. «В состав муниципального образования кроме города Славгорода входят более 20 населенных пунктов бывшего Славгородского района. Важно, чтобы во всех них своевременно решались вопросы жизнеобеспечения», — отметил Томенко. Как стало известно, рабочая группа направится в Славгород 4 июня.

Напомним, что Сергей Горбунов был задержан 29 мая. Накануне ему было предъявлено обвинение в получении двух взяток на сумму около 6 млн рублей. На первом же допросе он во всем признался. Средства предназначались Горбунову за принятие юридически значимых решений при выборе поставщика угля для МУП «Теплосбыт» и заключении соответствующих договоров в обход порядка процедур закупки. В данный момент он находится под домашним арестом.