В параде 24 июня в Петербурге примут участие «Искандеры» и С-400

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Более 100 единиц техники, в том числе РК «Искандер-М» и РЗС С-400, примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге 24 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Западного военного округа.

«Примут участие экипажи танков Т-72Б3, зенитных ракетных систем С-400, самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», — сообщили военные.

По информации пресс-службы, вся техника перед участием в параде будет продезинфицирована.

Всего в торжественных мероприятиях примут участие 4,8 тыс. военных и учащихся заведений Минобороны, а также 30 единиц авиатехники.

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