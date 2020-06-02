У мэра Нальчика выявили коронавирус

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Таймураз Ахохов

Сайт главы Кабардино-Балкарской Республики

У мэра столицы Кабардино-Балкарии города Нальчика Таймураза Ахохова выявили коронавирус. Об этом сообщается в Instagram администрации города.

«Вынуждены сообщить, что заражение коронавирусной инфекцией не обошло стороной и главу местной администрации городского округа Нальчик Таймураза Ахохова», — говорится в публикации.

Отмечается, что мэр переносит заболевание в легкой форме, находится в изоляции и соблюдает все рекомендации врачей.

В посте уточняется, что все лица, контактировавшие с главой города изолировались, у них взяли тесты на коронавирус.

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