Число безработных в России увеличилось до 2,1 миллиона

Остановить прослушивание

close





Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в России число безработных, стоящих на учете в центрах занятости составляет 2,1 миллиона человек. Об этом сообщает ТАСС.

Он также отметил, что ситуация на рынке труда напряженная. По словам Котякова, на 10 рабочих мест приходится 18 соискателей.

Новость дополняется.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дальше ― больше: как растет уровень безработицы в России

— Число безработных в России превысило 2 миллиона

— РБК: Минтруд предлагает особый порядок увольнения во время пандемии