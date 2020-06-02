Ранок 2 червня: в Україні – 328 нових випадків COVID-19, з них на Волині – 10

Станом на 2 червня в Україні підтвердили 24 340 випадків COVID-19, з них 10 078 людей вже одужали, 727 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтвердили 328 випадків.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Усього в Україні 371 668 зразків дослідили методом ПЛР та 15 615 зразків — методом ІФА.

Загалом захворіли 1747 дітей та 4682 медики. На амбулаторному лікуванні 16 896 пацієнтів, з них 1460 дітей та 3805 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 7444 особи, з них 287 дітей та 877 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 286 особи, зокрема одна дитина та 26 медиків.

Із загальної кількості людей, що одужали, 2428 медпрацівників та 680 дітей. 36 медиків померли від ускладнень COVID-19.

Загалом випадки підтверджені:

Вінницька обл. — 1029 (619 одужали);

Волинська обл. — 942 (264 одужали);

Дніпропетровська обл. — 943 (266 одужали);

Донецька обл. — 164 (94 одужали);

Житомирська обл. — 776 (443 одужали);

Закарпатська обл. — 1216 (410 одужали);

Запорізька обл. — 450 (253 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1442 (843 одужали);

м. Київ — 3071 (718 одужали);

Київська обл. — 1623 (399 одужали);

Кіровоградська обл. — 516 (403 одужали);

Луганська обл. — 47 (40 одужали);

Львівська обл. — 1734 (438 одужали);

Миколаївська обл. — 294 (173 одужали);

Одеська обл. — 896 (225 одужали);

Полтавська обл. — 271 (249 одужали);

Рівненська обл. — 1823 (960 одужали);

Сумська обл. — 173 (147 одужали);

Тернопільська обл. — 1180 (921 одужав);

Харківська обл. — 1105 (448 одужали);

Херсонська обл. — 178 (161 одужав);

Хмельницька обл. — 458 (245 одужали);

Черкаська обл. — 411 (316 одужали);

Чернівецька обл. — 3410 (980 одужали);

Чернігівська обл. — 188 (63 одужали).