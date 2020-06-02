Минздрав рассказал о проблеме, возникшей в Татарстане на фоне COVID-19​

В Татарстане пациенты, у которых появились признаки сердечно-сосудистого заболевания, начали отказываться от госпитализации. Такие случаи происходят часто, и это вызывает беспокойство, заявила главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения РТ Зульфия Ким.

«Мы с нашими коллегами очень озабочены. В условиях коронавирусной инфекции риск образования тромба очень высок. А тромбообразование вносит дополнительный вклад в развитие как инфарктов, так и инсультов у наших пациентов. Мы сейчас отмечаем, к сожалению, нередкие ситуации, когда наши пациенты отказываются от госпитализации, невзирая на то что у них появились признаки какой-то сосудистой катастрофы», — рассказала Ким.

Она отметила, что пациенты объясняют отказ боязнью заразиться коронавирусом при тесном контакте с другими людьми. По словам главного внештатного кардиолога минздрава РТ, люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями или перенесли их, не ущемлены в правах и для них есть достаточное количество коек.

«Пациенты, которые нуждаются в госпитализации, могут и должны быть госпитализированы, потому что самостоятельно ни с инфарктом, ни с инсультом они справиться в амбулаторных условиях не могут. <…> И даже люди с незначительным, небольшим инфарктом миокарда категорически против госпитализации, отказываются. Все риски мы объясняем, и люди берут эту ответственность на себя», — указала специалист.

Она отметила, что поведение жителей не очень правильное, и призвала татарстанцев, обнаруживших признаки сердечно-сосудистого заболевания, обращаться за медицинской помощью.

Из-за акцента на коронавирусе может сложиться ощущение, что другие болезни уходят на второй план, но это не так, указала главный специалист-ангионевролог минздрава РТ, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов КГМУ Дина Хасанова.

«Летальность от коронавируса составляет от 1 до 5 процентов. А от инсульта в мире — минимум 15 процентов! И инсульт — важная причина инвалидизации. При первых симптомах инфаркта и инсульта нужно госпитализироваться, чтобы минимизировать последствия», — подчеркнула она.