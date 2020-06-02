Новая вспышка алтайском онкодиспансере выявили несколько десятков случаев COVID-19

Минздрав Алтайского края 2 июня сообщил о приблизительно 70 случаях заражения коронавирусной инфекцией, выявленных на двух базах краевого онкодиспансера. Как указано на сайте ведомства, все инфицированные направлены на спецлечение в ковидные госпитали. Ранее ведомство уже сообщало о случаях заражения, но в конце мая речь шла лишь о шести пациентах.

Случаи COVID-19 зарегистрированы в лечебных базах, расположенных на улице Никитина и на Змеиногорском тракте в Барнауле. База на улице Никитина полностью закрыта на карантин, который продлится до 10 июня. Из врачей и медсестер с отрицательными результатами тестов на коронавирус сформирована медбригада, которая долечивает оставшихся в клинике неинфицированных пациентов. На работе сотрудники находятся круглосуточно, для этого администрация диспансера обеспечила их трехразовым питанием и всеми необходимыми бытовыми условиями.

База на Змеиногорском тракте также была частично закрыта на карантин – он коснулся отделений урологии и радиотерапии из-за двух заразившихся сотрудников. Отделение рентгенхирургических методов лечения уже прошло необходимые эпидемиологические мероприятия и двухнедельный карантин. Оно готово возобновить прием пациентов в любой момент, но пока остается закрытым до особого распоряжения Роспотребнадзора. В остальном клиника продолжает работать в штатном режиме. С 1 июня возобновлена госпитализация пациентов с обязательным отрицательным тестом на COVID-19, действительным в течение четырех дней. Со вторника начнется проведение плановых операций.

Минздрав отметил, что действовавшие в учреждении буфеты закрыты, чтобы исключить контакты, а отделения урологии и радиотерапии № 2 закрыты до 12 июня. «В настоящий момент они полностью изолированы от других отделений лечебной базы, определен круг контактных лиц, проведен первый этап тестирования. Также приостановлена работа коммерческих буфетов для предотвращения пересечения потоков пациентов из разных отделений. Бесплатные продукты и товары первой необходимости, питьевую воду для сотрудников и пациентов диспансера будет доставлять торговая сеть «Мария-Ра». Первые наборы уже поступили в клинику в субботу 30 мая», — указано в сообщении пресс-службы министерства.

Пациентов торакального, абдоминального профиля, а также больных со злокачественными патологиями головы и шеи, чья госпитализация в базу на Никитина планировалась в конце мая — начале июня, распределят в стационарные отделения и дневные стационары базы Змеиногорского тракта. С пациентами, проживающими на территории Рубцовской и Бийской зоны, по возможности будет решаться вопрос о госпитализации в Рубцовский и Бийский онкологический диспансеры. Кроме того, некоторые виды операций смогут выполняться в других медицинских организациях города Барнаула, например в краевой клинической больнице, имеющей лицензию на оказание услуг по профилю «онкология».