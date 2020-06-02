Украина и ФРГ обдумают, как настроить Россию на конструктивность по Донбассу

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Fabrizio Bensch/Reuters

Министры иностранных дел Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Хайко Маас встретятся в Берлине и обсудят вопросы Крыма, Донбасса и подумают, как мотивировать Россию быть конструктивнее. Об этом сказал Кулеба в эфире телепередачи «Свобода слова» на канале ICTV.

Встреча запланирована на 2 июня. Основная тема — ситуация в Донбассе, вопросы по Крыму. По словам украинского министра, в ходе его визита также планируется обсудить варианты, как мотивировать Россию занять «конструктивную позицию» по Донбассу.

«Мы будем обсуждать каким образом мотивировать РФ занять конструктивную позицию», — добавил Кулеба.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина предложила вернуться к «будапештскому формату» переговоров.

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