Про лучанина Дмитра Монатика знімають фільм. ВІДЕО

Лучанин Дмитро Монатик анонсував вихід біографічного фільму «Вічно танцююча людина».

Тизер фільму з’явився на ютуб-каналі мультиартиста, — пише Like in UA.

У фільмі співак вперше покаже унікальні кадри з особистого архіву. У стрічці знялися мама і бабуся артиста, а також його шкільні вчителі і друзі.

Вихід фільму приурочений річниці шоу «LOVE IT ритм», яке відбулося в червні минулого року. Тоді концерт на центральній арені країни НСК «Олімпійський» відвідало понад 60 тисяч осіб з усіх куточків України.

Фільм «Вічно танцююча людина» — про творче становлення артиста, його непорушну віру в свій успіх.

Відомо також, що зйомки документального фільму проходять вже більше року і робота над ним триває до сьогодні.

Режисер фільму — Артем Григорян.