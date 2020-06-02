СМИ: Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле​

Российский миллиардер, основной владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле. Сделка была заключена в январе 2020 года, пишет израильское издание Globes. Газета ссылается на источник, который якобы знает о деталях покупки.

Стоимость виллы, по данным издания, составила $ 65 миллионов. Российский бизнесмен, как сказано в материале, стал обладателем участка земли в 0,9 га, на котором находится дом общей площадью 2 тыс. кв. метров. Недвижимость расположена в курортном городе Герцлия в 15 км к северу от Тель-Авива.

Как пишет Globes, ранее дом принадлежал британскому управляющему хедж-фондами Алану Ховард. Тот приобрел недвижимость в 2006 году за $ 9 миллионов.

«В поместье есть теннисный корт и бассейн на гидравлической платформе, который можно превратить в гостевую зону для проведения мероприятий. В подвале дома расположены рабочие места для 10 компьютеров», — описывает газета.

Отмечается, что виллу продавали в течение трех лет за $ 100 млн, но не могли найти покупателя. В прошлом году Абрамович якобы арендовал дом с возможностью покупки в дальнейшем.

Издание указывает, что это уже третий объект недвижимости, который российский бизнесмен приобрел в Израиле. В 2015 году он приобрел участок земли площадью 1,5 тыс. кв. м в историческом районе Тель-Авива. Сейчас там расположены отель и несколько одноэтажных строений, внесенных в список особо охраняемых архитектурных объектов. В прошлом году миллиардер купил здание Бейт а-Маген на набережной Тель-Авива. Сумма сделки составила $ 57,8 миллионов. После ее завершения сообщалось, что бизнесмен собирается перестроить здание в гостиницу.