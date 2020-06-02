Бывший чемпион UFC вышел на улицы успокаивать протестующих в США

Чак Лидделл Фото: @chuckliddell

Американский боец смешанного стиля (MMA) Чак Лидделл вышел успокаивать протестующих в США. Об этом сообщает ABC7.

Бывший чемпион UFC подошел к участникам беспорядков и попытался уговорить их провести мирную демонстрацию. По его словам, сейчас люди не помогают, а разрушают города и причиняют вред другим.

«Приятно видеть, что люди защищают наш город. Но это ужасно, насилие порождает насилие. Насилие никому не помогает. Мы все знаем, что случившееся плохо, все это знают, это было тяжело смотреть», — сказал спортсмен.

Лидделл известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он владел поясом чемпиона в полутяжелом весе и четыре раза защищал титул. После ухода из организации Лидделл стал членом Зала славы UFC.

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом для них стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался 25 мая после грубого ареста.