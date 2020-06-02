Показан легкий способ вернуть чистоту белым кроссовкам к лету

Пользовательница YouTube Феит Чапель (Faith Chapelle) показала легкий способ вернуть чистоту белой обуви к лету с помощью зубной пасты. На видео обратили внимание в Mirror.

В начале ролика женщина демонстрирует очищенные после стирки белоснежные кроссовки Nike.

После этого демонстрируется процесс стирки: сначала Чапель вымачивает кроссовки в теплой воде с раствором стирального порошка, а затем покрывает всю их поверхность отбеливающей зубной пастой Colgate и чистит зубной щеткой.

«Конечный результат оказался потрясающим. В тысячу раз лучше, чем были», — заключила автор видео.

В мае невеста показала простой способ вывести пятна вина со свадебного платья и удивила результатом пользователей сети. Девушка воспользовалась пятновыводителем и оставила платье в холодной воде на час. Затем она слила помутневшую воду и вновь повторила этот процесс. В итоге наряд вернулся в первоначальный вид.