2 июня отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Тимофей Грядочник отмечается 2 июня 2020 года (по старому стилю – 20 мая). В церковном календаре это дата почтения памяти святого Тимофея, князя Псковского, в миру благоверного князя Нальшанского Довмонта (Доманта).

Праздник в народе назвали «Грядочником» потому, что он отмечается в фазу активных огородных работ.

Какой сегодня церковный праздник, 2 июня

Князь Довмонт родился в Литве в 1240 году. В 25 лет был вынужден покинуть отчизну, так как опасался за свою жизнь из-за междоусобных войн. Он взял дружину и весь свой род и убежал в город Псков, который стал для него второй родиной. Довмонт был ревностным язычником, но в Пскове решил стать христианином и принял святое Крещение с именем Тимофей.

За год жизни в городе он доблестью и христианским милосердием снискал всеобщую любовь, преданность и уважение. Вскоре горожане единодушно выбрали его своим князем. 33 года он справедливо правил Псковом и отважно защищал своих подданных от неприятельских нападений. Довмонт взял в жены дочку князя Дмитрия и породнился с княжеским родом Александра Невского. Так он попал в летописи как славный защитник земли русской.

Каждый раз, когда князю приходилось брать в руки оружие, он шел в храм и получал благословение своего духовника. Побеждая врага, благоверный Довмонт строил церковь или храм в честь святого, в день почтения памяти которого это произошло. Весной 1299 года он отразил нападение последний раз. Спустя несколько месяцев князь Псковский заболел и умер.

Как долго идет дождь в этот день, столько же продержится солнечная погода летом.

Если на Тимофея Грядочника льет ливень, значит, через 6 месяцев того же числа будет сильный снегопад.

День в православном календаре, 02.06.2020

По церковному календарю 2 июня поминают Святых Фалалея, Александра и Астерия, пострадавших за веру в царствование Нумериана (283-284).

К правителю города Эгеи, разославшего воинов разыскивать христиан, привели 18-летнего белокурого юношу, который смело признал Спасителя истинным Богом.

Жестокий правитель приказал палачам Астерию и Александру просверлить христианину голени, продеть веревку в отверстие и повесить вниз головой. Но по Божьему велению, они просверли и повесили вместо Фалалея обрубок дерева.

Правитель разгневавшись приказал отрубить головы нерадивым палачам, исповедовавшим христианство. После тщетных попыток просверлить голени Святому, утопить его или скормить диким животным, он велел отрубить ему голову. Это произошло в 284 году.

Кого поминают сегодня, 2 июня, по церковному календарю

Сегодня также поминают преподобных Завулона и Сосанну – родителей равноапостольной Нино, крестительницы Грузии.

По церковному преданию, преподобный Завулон был родственником Георгия Победоносца. «Некий вельможа, раб Божий Завулон» прибыл в Рим из Каппадокии во время мученичества Святого Георгия. Он начал служить в царской армии и вскоре прославился как несравненный воин и удалой наездник.

Завулон, победив в битве с франками, взял царя франков и его свиту и привел императору, который приговорил их к смертной казни. Пленные перед смертью изъявили желание принять крещение. Их крестным отцом стал Завулон и выпросил пощады своим крестникам у царя.

«Отец — Завулон обратил франков мечом, а дочь — блаженная Нино — обратила грузин Животворящим Крестом», — пишет грузинский гимнограф-аноним Х века.

Завулон, поклонившись святыням Иерусалима, роздал свои трофеи нищим, а сам стал служить Патриарху Иерусалимскому – Ювеналию, а затем женился на его сестре — Сосанне. Супруги поселились в Каппадокии, где у них родилась дочь Нино.

Когда Нино исполнилось 12 лет, Завулон и Сосанна, отправились в Иерусалим, где по благословению Патриарха Ювеналия, Завулон удалился в пустыню, а Сосанна при храме Гроба Господня была поставлена диаконисой.