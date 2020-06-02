Для некоторых категорий граждан отменен карантин в Новосибирске

Приезжающих в Новосибирскую область больше не будут брать под медицинское наблюдение. Ранее на карантин отправляли прибывающих из пяти регионов России, что создавало гражданам ряд непривычных доселе моментов.

Карантин в Новосибирске: свежие новости

В Новосибирской области сняты ограничения, связанные с медицинским наблюдением граждан, прибывающих в регион из других субъектов Российской Федерации, сообщили в пресс-службе областного правительства 1 июня на официальном сайте.

Правительством сегодня был одобрен проект постановления о снятии карантинных ограничений для граждан, прибывающих в Новосибирскую область из других регионов. Так министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что в связи с улучшением эпидемиологической обстановки вносятся поправки в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области».

«Утратил силу пункт 3.3, который устанавливал ограничения, действовавшие в Новосибирской области в апреле–мае 2020 года — гражданам, прибывшим в регион из города Москвы, Московской области, города Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Саха (Якутия) любыми видами транспорта было предписано обеспечить самоизоляцию в домашних условиях на срок 14 дней со дня прибытия в место назначения на территории Новосибирской области и передавать сведения о своем прибытии», — цитирует главу Минздрава региона пресс-служба.

При этом отмечается, что для граждан, прибывающих из-за границы, ограничения сохраняются.

В Новосибирской области к сегодняшнему утру зафиксировано 2 914 случаев коронавирусной инфекции. В том числе, 105 за последние сутки.