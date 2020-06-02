В Алтайском крае не спешат с отменой карантина

В Алтайском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. О причинах этого, а также в целом о борьбе с COVID-19 на пресс-конференции 1 июня сообщили министр здравоохранения региона Дмитрий Попов и замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Что происходит в регионе

По словам министра здравоохранения региона, на прошлой неделе фиксировали стабильно высокие цифры. Большое число зараженных коронавирусом — это во многом последствия майских праздников, когда многие жители Алтайского края не соблюдали режим самоизоляции и выходили на улицы без масок. Кроме того, есть групповые очаги.

Также нужно учитывать, что за две прошедшие недели увеличили масштаб тестирования на коронавирус. В настоящее время этот показатель составляет более 170 тестов на 100 тыс. населения ежедневно. В регионе уже провели более 100 тыс. тестирований, это позволяет понимать уровень заражения среди жителей края. Благодаря этому инфицированных удается выявлять за короткое время.

— Надо разделять пациентов на заболевших, у которых появляется клиническая симптоматика или подобная респираторному заболеванию или пневмонии, и инфицированных. Они составляют крае порядка 77%. Это говорит о том, что мы своевременно их выявляем и диагностируем, тем самым изолируя от общества, — сказал Дмитрий Попов.

Он добавил, что растет и число медработников, зараженных коронавирусом. Они находятся в зоне риска, потому что контактируют с заболевшими COVID-19. Контакт не может быть исключен даже когда специалист использует средства индивидуальной защиты.

— Пока мы видим стабильно высокую заболеваемость. Эта неделя покажет нам тенденции, которые должны сложиться в целом в регионе, — резюмировал министр.

Что ковидных больниц растет

Общий коечный фонд в ковидных госпиталях Алтайского края составляет 2036 мест. При этом, практически половина из общего числа зараженных выздоровели и выписались из больниц. Однако в минздраве продолжают увеличивать число ковидных госпиталей, чтобы в случае необходимости людей не транспортировали в какой-либо район с госпиталем, а лечили на месте.

«Ковидные госпитали развернуты по окружному принципу. С пятницы прошлой недели у нас работает госпиталь в Славгороде на 90 коек. Теперь мы не транспортируем больных из города в Камень-на-Оби или Барнаул. Это позволяет нам территориально оказывать помощь. Также развернуты госпитали в Рубцовске и Змеиногорске, хоть там и нет пациентов. В Бийске госпиталь основан на базе второй горбольницы, а также в Алейске и Камне-на-Оби. В Барнауле это пятая горбольница, госпиталь ветеранов войн, 11-ая горбольница в части оказания помощи беременным, центр охраны материнства и детства, госпиталь в Новоалтайске», — перечислил список госпиталей глава министерства.

Кроме того, теперь оказывать помощь ковидным больным будут в горбольниц №4 Барнаула, ранее там принимали лишь пациентов с внебольничной пневмонией. Функции «четверки» на себя с сегодняшнего дня, 1 июня, взяла 12-ая больница. Также в случае необходимости тяжелых больных начнут принимать в федеральном центре травматологии и ортопедии.

Нагрузка на медиков, по словам Попова, конечно, возросла. Связано это и с тем, что барнаульскую больницу скорой медицинской помощи были вынуждены закрыть на карантин и перепрофилировать в ковидный госпиталь из-за вспышки заражения. В настоящее время наличие коронавируса подтвердилось у 126 человек: 89 из них – медики, остальные – пациенты. Больных, которых ранее принимала БСМП, теперь направляют в другие учреждения города. Кстати, уже в течение этой недели карантинные мероприятия в больнице могут снять.

Закроют ли на карантин Барнаул

Отвечая на вопрос о том, возможно ли закрыть краевую столицу на карантин, Ульяна Калинина сказала, что пока такого решения не принимали.

— В последние дни достаточно большой вклад в уровень заболеваемости в Барнауле внесли групповые очаги. После того, как они будут закрыты, будут завершены все противоэпидемические мероприятия, тогда можно будет говорить о необходимости либо принятия каких-либо решений по Барнаулу, либо о продолжении мероприятий, которые действуют. Пока решения о переводе Барнаула в режим карантина не принимались, не рассматривались, — заявила замруководителя краевого управления Роспотребнадзора.