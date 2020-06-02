Препарат против коронавируса поступит в больницы России 11 июня

Первый российский препарат против коронавируса прямого действия поступит в российские клиники уже 11 июня. Об этом 1 июня сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Хорошая новость, и она очень важна в деталях. Мы расскажем о сроках, когда он будет поставлен, и ответим на ключевые вопросы. Важно начать с той проблемы, которую мы решали, когда коронавирус начал распространяться, не было препаратов, которые бы могли его подавлять, и начали его искать среди существующих препаратов», — сказал Дмитриев.

В ходе исследований российскими исследователями группы компаний «ХимРар» было установлено, что коронавирус подавляет препарат «Фавипиравир». На его базе был создан препарат «Авифавир».

«Это действительно первый препарат прямого действия против коронавируса, который зарегистрирован Минздравом РФ. Он подавляет механизм размножения коронавируса», — сказал Дмитриев.

На данный момент компания-разработчик уже подала патентную заявку. Российская компания первой в мире показала, что у этого препарата хороший результат.

Правда, в свободную продажу «Авифавир» в нашей стране поступать не будет. Соответственно, его нельзя будет приобрести в аптеках.

Напомним, китайские власти информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения 31 декабря 2019 года. Спустя неделю было установлено, что она вызвана новым типом коронавируса. 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией на фоне распространения инфекции в десятках стран.

Во всем мире установлено более 6 миллионов случаев заболевания, зафиксировано чуть менее 370 тысяч смертей заболевших.

По сведениям на 31 мая, в России выявлено 405 843 случая COVID-19, вылечились 171 883 человека, скончались 4693.