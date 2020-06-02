Трамп решил мобилизовать военные и гражданские ресурсы для прекращения беспорядков

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Doug Mills/Pool/Sipa USA/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует военные и гражданские ресурсы, чтобы остановить беспорядки в стране, передает Reuters.

Глава государства планирует мобилизовать все имеющиеся ресурсы. По его мнению, это должно помочь остановить череду поджогов, грабежей и беспорядков в штатах.

«Нужно положить конец разрушениям и поджогам и защищать права законопослушных американцев», — отметил Трамп.

По словам политика, он настоятельно рекомендовал губернатором развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве. Если же штат откажется от действий, которые могут защитить жизнь американцев, то он пообещал развернуть там ВС США и «решить эту проблему».

Беспорядки в США начались после того, как 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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