Эрдоган осудил убийство Джорджа Флойда

Отметим, что Флойд скончался 27 мая, после того как правоохранитель прижал коленом шею Флойда, когда тот лежал на земле. «Пожалуйста, я не могу дышать», — умолял он во время задержания.

Четверо городских полицейских, причастных к этому инциденту, были уволены на следующий день, в то же время по всей стране прокатилась волна протестов, осуждающих насилие в отношении афроамериканцев.

Дело Флойда напомнило людям убийство в 2014 году Эрика Гарнера, невооружённого темнокожего мужчины в Нью-Йорке, который умер после того, как сотрудники полиции обошлись с ним аналогичным образом.

Эрдоган назвал отношение полиции к убийству Флойда «расистским и фашистским», заявив, что его смерть стала «одним из самых болезненных проявлений несправедливого порядка, с которым мы сталкиваемся во всем мире».

«Расистский и фашистский подход, который привёл к смерти Джорджа Флойда в американском городе Миннеаполис в результате пыток, не только глубоко опечалил всех нас, но и стал одним из самых болезненных проявлений несправедливого порядка, процветающего по всему миру. <…> Мы будем продолжать бороться за защиту прав всего человечества без какой-либо дискриминации по признаку расы, цвета кожи, религии, языка или веры в соответствии с учением нашего Пророка. У белого человека нет превосходства над темнокожим, а у чёрного нет превосходства над белым», — добавил президент.