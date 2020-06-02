В Африці – спалах еболи

Лікарі виявили новий спалах лихоманки Ебола на заході Демократичної Республіки Конго.

Про це написав генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреісус в мікроблозі Twitter, — інформує УНІАН.

Спалах зафіксований в Екваторіальній провінції, неподалік від міста Мбандака. Вірус знайшли у чотирьох померлих місцевих жителів.

«Цей спалах нагадує нам, що COVID-19 – не єдина загроза перед лицем людства», – зазначив Гебреісус.

Лихоманка вже поширилася на схід країни, на тисячу кілометрів від Мбандаку.