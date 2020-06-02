В Вашингтоне вновь вспыхнули беспорядки – в городе ввели комендантский час

Власти Вашингтона объявили сегодня о введении в столице США комендантского часа, сообщает CNN.

Ограничения будут действовать два дня. Подобные меры планируют ввести в Нью-Йорке. На сегодня комендантский час введен уже более чем 40 городах.

Президент США Дональд Трамп сегодня потребовал от губернаторов более жестких мер против участников беспорядков. Он призвал отправлять нарушителей в тюрьму на 10 лет.

Напомним, протесты по всей стране начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Все началось с того, что Флойда задержали по подозрению в вождении авто в состоянии алкогольного опьянения, а также использовании фальшивых документов. Полицейские надели на него наручники и повалили на землю. Один из них прижал шею задержанного коленом. Мужчина задохнулся, а заснятый очевидцами ролик разошелся по соцсетям и вызвал общественный резонанс.

Сначала беспорядки вспыхнули в американском Миннеаполисе (штат Миннесота) 27 мая. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Позже акции протеста охватили всю страну, демонстранты дошли до резиденции президента США. Полиция заблокировала доступ в Белый дом из-за протестов, позже были арестованы два участника акции.

После общественного резонанса бывшего офицера полиции американского Миннеаполиса Дерек Човен, спровоцировавшего беспорядки, арестовали.