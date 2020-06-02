На Украине предложили начать переговоры по Донбассу без России

Алексей РезниковФото: РИА Новости

На Украине предложили США и Великобритании начать консультации по положению в Донбассе без участия России, а также рассмотреть возможность возвращения к Будапештскому формату. Об этом написал вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в статье, опубликованной на сайте Атлантического совета — исследовательского центра, действующего под эгидой НАТО. Ее текст приводит ТАСС.

«Возвращение к рамкам Будапештского меморандума стало бы шагом в правильном направлении. Одна попытка сделать это уже предпринималась. Еще 1 марта 2014 года представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН предложил начать срочные консультации в будапештском формате. В то время инициатива не получила продолжение», — написал Резников.

Также он призвал в тексте провести на первых порах консультации без участия России. Москва, по его мнению, «отказалась от своего статуса гаранта, чтобы стать оккупационной силой». Резников подчеркнул, что будапештский формат со временем даст возможность для нового взаимодействия с Кремлем.

Вице-премьер добавил, что Украина не намерена отказываться от переговоров в минском формате, «поскольку они дают ей возможность проводить обмен удерживаемыми лицами». Также, согласно тексту, статьи, Будапештский формат может дать Киеву возможность добиться качественно нового уровня военной и технической поддержки со стороны стран Запада.

Еще одной целью таких переговоров является привлечение к ответственности «страны-агрессора», каковой Украина считает Россию. Переговоры, по мнению Резникова, помогут Москве восстановить утраченное «доверие международного сообщества».

Будапештский меморандум — документ, который гарантирует соблюдение положений Заключительного акта СБСЕ, Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия в отношении Украины как не обладающего ядерным оружием государства-участника Договора. Документ был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании.