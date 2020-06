Дженнифер Энистон продаст обнаженную фотографию для борьбы с вирусом

Фото: @jenniferaniston

Фотография 1995 года, на которой актриса Дженнифер Энистон предстала обнаженной, будет выставлена на аукцион в благотворительных целях. Об этом звезда сериала «Друзья» сообщила в своем Instagram-аккаунте.

My dear friend @markseliger teamed up with @radvocacy and @christiesinc to auction 25 of his portraits — including mine ☺️- for COVID-19 relief… 100% of sales proceeds of this portrait will go to @NAFClinics, an organization which provides free coronavirus testing and care nationwide to the medically underserved. Link in my bio to learn more about the auction. Thank you again to Mark for allowing me to be part of this ❤️🙏🏼 #radart4aid

Снимок сделан фотографом Марком Селигером. Все вырученные от продажи средства пойдут на борьбу с коронавирусом, в частности, на бесплатное тестирование и услуги здравоохранения для менее обеспеченных граждан.

Актриса также рассказала, что еще 24 фотопортрета Селигера уйдут с молотка.

Ранее Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Interview. На обложке она позирует в кожаной куртке на голое тело и черных трусиках с завышенной талией, сидя на столе и раздвинув ноги. Ее образ дополняют кольцо и серьги, а также кожаные сапоги выше колена в тон наряду.