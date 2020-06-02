Жителям Подмосковья разрешат расплачиваться в транспорте банковскими картами

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Depositphotos

Жителям Подмосковья разрешат оплачивать проезд в транспорте банковскими картами уже с 3 июня. Об этом заявил глава Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Как отмечается, губернатор подписал постановление, которое ослабляет в Подмосковье некоторые ограничения, введенные на время пандемии коронавируса. В частности, с 3 июня россиянам можно будет использовать в регионе банковские карты при оплате проезда на транспорте.

По последним данным, в Московской области выявлено 39 723 человека с коронавирусом (+728 за сутки). При этом выздровели уже 8 422 пациента, а умерли — 473.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти Подмосковья не исключили скорого открытия ТЦ

— Более 8 тысяч пациентов в Подмосковье вылечились от COVID-19

— В России проведено почти 11 млн тестов на коронавирус

Источник