Возлюбленный Бузовой потратил миллион на шоппинг, чтобы поднять себе настроение

Блогер похвастался покупками.

Как бы не светились певица Ольга Бузова и ее парень Давид Манукян счастьем и весельем в соцсетях, все-таки и у них бывает плохое настроение. Блогер Давид Манукян исчез из Instagram на 4 дня, чем взволновал поклонников. Оказалось, 27-летнему избраннику Бузовой просто было грустно в эти дни. Спасать настроение он отправился в ЦУМ. А что, шоппинг не только девушек радует!

«Родные, ну не было у меня настроения. Я вчера себе настроение поднимал, как мог. И поднял. Потратил миллион на покупки из ЦУМа. Купил себе Versace (60-70 тыс), куртка Balenciaga – 93 тыс. В общем, еще Balenciaga, еще Balenciaga, еще Balenciaga. Стоит дохрена. Дорого-богато. Очень много всего», — поделился Дава.

После блогер устроил «показ», тем самым продемонстрировав новый гардероб. Не забыл он и о своей именитой возлюбленной. Для Ольги Бузовой он купил маленькое ювелирной украшение.

«Бриллианты – лучшие друзья. Любимая, тебя кое-что ждет», — сказал Дава и показал коробочку.

Напомним, 4 дня назад блогер сообщил подписчикам, что его мама переболела COVID-19. Течение болезни было тяжелым, поражение легких дошло до 40%. Но медики вылечили женщину и теперь она здорова.

Отметим, что ранее был скандал, связанный с участием Ольги Бузовой в онлайн-баттле с блогером Гуйсеном Гасановым. Тогда дива на радость подписчикам в Instagram сожгла свое платье за полмиллиона рублей, разбила дорогой телевизор, приняла ванну с лапшой быстрого приготовления. Также порезала дорогую сумку Chanel. На фоне людей, которые в период пандемии остались без средств заработка и накоплений, это выглядело как пир во время чумы. Тогда Бузову раскритиковали за то, что та дразнит народ и разбрасывается деньгами. Не случится ли то же самое и с ее парнем?