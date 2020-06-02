Самочувствие Заворотнюк изменилось в лучшую сторону

В лечении российской актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся, согласно неофициальным данным, с раком мозга, наметился прогресс.Как сообщают СМИ, в последнее время актриса начала чувствовать себя лучше и сильная слабость, которая не позволяла регулярно посещать медучреждения для химеотерапии и диагностики состояния, отступила.Относительно недавно Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь в социальных сетях, ответив на поздравление с праздником.

Подтверждение того, что состояние здоровья актрисы улучшилось представила ее дочь в своем личном блоге, написав в одном из постов, что в противостоянии болезни появился лучик надежды.Напомним, что Анастасия Заворотнюк, согласно последним данным, находится дома. Несмотря на то, что актрисе стало значительно лучше, ее состояние контролируют врачи. Недавно стало известно, что семье пришлось продать дом в Ялте, чтобы оплатить лечение рака.Отметим, что семья Анастасии Заворотнюк тщательно оберегает право актрисы на конфиденциальность личной информации. Близкие крайне редко делятся новостями о ее самочувствии, из-за чего в Сети периодически возникают различные слухи и сплетни и состоянии здоровья звезды.