Мэр Славгорода первом допросе признался получении взяток общую сумму млн рублей

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю предъявил обвинение главе Славгорода Сергею Горбунову в получении взятки в особо крупном размере. Как выяснилось, градоначальник не ограничился суммой в 2 млн рублей, озвученной ранее. По данным следкома, было еще несколько эпизодов передачи чиновнику денег.

Как уточнили в СУ, 29 мая 2020 года глава муниципального образования получил взятку в размере более 2 млн рублей от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью. Средства предназначались Горбунову за принятие юридически значимых решений при выборе поставщика угля для МУП «Теплосбыт» и заключении соответствующих договоров в обход порядка процедур закупки. Стоит отметить, что целый ряд муниципалитетов в Алтайском крае пользовались схемой закупки угля без проведения аукциона. Для этого на территории МО вводился режим ЧС, позволяющий главе самостоятельно принимать решение по выбору поставщика. Не исключено, что в Славгороде планировался такой же подход.

Преступление со стороны главы Славгорода было выявлено оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю. Более того, грамотно проведенные следственные действия позволили СК выявить иные факты противоправной деятельности чиновника – при допросе он признался в получении взяток на общую сумму более 6 млн рублей. В настоящее время следователем решается вопрос о возбуждении дополнительных эпизодов преступной деятельности должностного лица.

В управлении также добавили, что в связи с полным признанием вины по ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Напомним, глава Славгорода Сергей Горбунов был задержан с поличным при получении взятки утром 29 мая. По данным источника редакции, при задержании работал Специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии. В целом расследование его преступной деятельности вели сотрудники МВД.