Запрещённое изобретение русских инженеров

«Суровый» Нижний Тагил. Здесь располагается один из крупнейших металлургических комплексов России. Но ровно двести лет назад на его месте находились обычные бараки, где жили простые мужики, которые голыми руками закаляли сталь.

Заглавное фото: Макет паровой машины Ивана Ползунова.

Прогресс тяжелой металлургии Урала поражал весь мир. Нижний Тагил стал кузницей не только металлургии, но сопутствующих технологий и изобретений. Именно здесь на двадцать лет раньше англичан местные мастера изобрели паровую машину. Здесь же изобрели первый русский пароход, а потом и паровоз.Но изобретали все эти чудеса обычные русские крепостные. Но почему руководство российской империи не заметило своих разработок и начало закупать те же разработки на Западе? Вот это вопрос, над которым нам с вами предстоит подумать, друзья мои.

1834 год. Нижний Тагил. На площади нет свободного места: толпа зевак хочет видеть новую чудо-машину: «грандиозный пароходный дилижанец». Слово «паровоз» тогда ещё не знали.

Но эту новость почему-то замолчали и представили государю план закупки паровозов у Англии по цене в три раза дороже. Напрашивается только одна мысль: если что-то делается против здравого смысла, значит кому-то это очень выгодно. Наиболее вероятная версия: кто-то хорошо обогатился на этой сделке.

Возможно, от царя утаили факт того, что такой же паровоз можно заказывать в Нижнем Тагиле в три раза дешевле. Давайте поднимем факты.

Кто-нибудь знает о русском изобретателе Иване Ползунове, который за 20 лет до шотландца Ватта изобрёл первую паровую машину? Но весь мир знает именно Ватта, как изобретателя первой паровой машины. И это не единичный случай.

Крепостные инженеры Ефим и его сын Мирон Черепановы первые в России придумали и сконструировали паровоз. Что интересно, оба внезапно погибли, один за другим при неизвестных обстоятельствах. Совпадение? Не думаю.

После смерти, отец и сын как будто «попали под запрет». О них запрещалось писать. Вплоть до двадцатого века они были преданы забвению. И лишь в 1935 году о Черепановых решил написать Ленинградский историк Александр Бармин.В Нижнем Тагиле Бармин обнаружил уникальный Демидовский архив и обнаружил, что братьев Черепановых ещё при жизни приравнивали к Леонардо да Винчи, как не только инженеров, но и гениальных мыслителей и философов.

Демидовы знали, что у них есть гениальные инженеры. Но давайте подумаем, где были интересы олигархов того времени? В Европе, где вращался мировой капитал. И в Англии, столице мирового капитала того времени. Как выяснилось, заводы свои они не развивали, лишь снимали сливки и жили в своё удовольствие, а тратить свои «сливки» предпочитали в Европе.

Оказывается, Черепановы были хорошо известны научным и техническим кругам Европы. К Черепановым частенько приезжали иностранные инженеры поделиться опытом.

1814 год. Все русские заводы работают на двух двигателях: русском мужике и водяном колесе. И заводы строят именно вблизи водоёмов. Отсюда и название: «завод» — значит «за водой».

Создание концептуально нового двигателя могло перевернуть экономику в принципе. Ефим Черепанов это понимал. Облегчить труд мужика — вот что им двигало, а не перевернуть экономику. А о заработке он и мечтать не смел. Менталитет был другой. Доля крепостного работать. А о заработке владельцы заводов думали, те же Демидовы.

Чтобы построить паровой двигатель Ефиму Черепанову нужен был целый цех разработки и наладки, но Демидов разрешения не дал, тогда Ефим решается на беспрецедентное мероприятие. Он создаёт подпольный завод для производства паровой машины. Без ведома Демидова, но на его деньги.

Ефим и его сын Мирон создают свой подпольный завод в одном из заброшенных блоков старой фабрики, куда управляющие практически не заглядывали.

В это время Демидовские заводы терпят убытки. Англия заваливает Европу дешёвым и качественным железом. Демидов, узнав о Ефиме Черепанове и его стремлении создать паровой двигатель, не наказывает его, а наоборот отправляет в Англию набраться опыта. Заодно Ефиму даётся секретное поручение: узнать источник английского железа.

Ефим с грустью обнаруживает, что производительность труда на английских заводах в 10 раз выше, чем на Урале. В Англии давно внедрены паровые машины, которые в России забыты после смерти Ползунова — изобретателя первой в мире паровой машины.

Набравшись опыта, Ефим возвращается в Россию и сразу же начинает перестраивать все Демидовские заводы. Ефим убеждает Демидова, что срочно необходимо вводить паровые машины на Урале.

Демидов соглашается и даёт деньги на разработки. Вскоре паровая машина Черепанова заработала. Она занимала целое многоэтажное здание, но работала отменно.

Далее Ефим Черепанов планирует создать первый в России пароход, чтобы суда легко ходили против течения. Некоторым не понравилась эта идея, ведь в России полно бурлаков; зачем тратить лишние деньги на «какие-то лодки». Итог нам известен. Первые пароходы в России внедрил шотландец Чарльз Берд.

Демидов оказался, как мы видим, вполне разумным человеком, он назначает Ефима Черепанова главным механиком всех своих заводов и даёт карт-бланш на все последующие разработки. Сын Ефима Мирон становится его помощником.

Как говорится, прогресс не остановить, так в 1824 году Ефим и Мирон Черепановы создают паровую машину «невиданной мощности», которая превосходит машину Ползунова, Ватта и свои прежние.

Мирон предлагает отцу создать паровую самодвижущуюся машину.

Железная дорога называлась «колесопровод» и рельсы производились из чугуна. По этому колесопроводу и прошелся первый пароходный дилижанец Черепановых.

«Пуск паровоза Черепановых в 1834 г.», художник П.С. Бортнов, 1956 г.

Первые испытания первого русского паровоза прошли успешно, но здесь начинается самое интересное, господа.

Англичане были в бешенстве. Они уже планировали продавать русским свои паровозы в сто раз выше их себестоимости. Они уже строили планы по контролю всей железнодорожной отрасли России. Да как только посмели какие-то крепостные ставить палки в колёса планам Англии, её национальным интересам.Подкупили ли англичане Демидова? Возможно. Давайте поразмышляем. Демидов вдруг запрещает Черепановым изобретать вообще. И приставляет к ним надзирателей, чтобы те следили за этим. Вывод напрашивается сам собой.

Но Черепановы пошли «в последний, решительный бой». Они пишут царю о своём изобретение и об огромной выгоде для России производить свои паровозы, а не закупать их у Англии. Черепановы также отправляют царю макет своей паровой машины.

Но… Ефим Черепанов вдруг внезапно умирает, а вскоре умирает и его сын Мирон Черепанов. Разработку Черепановых вскоре запретили и забыли, а планы Англии по контролю всей железнодорожной отрасли России осуществились.

Вот такая «горькая» история. Но что же делать, нужно дальше жить, друзья мои. Что было, то было, это история, какая бы она ни была. Задача истории делать выводы и не повторять ошибок.