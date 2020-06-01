Как ликвидировали детскую беспризорность в Советском Союзе

85 лет назад было принято постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности». По словам историков, данный документ ознаменовал завершение борьбы с беспризорностью — бичом советского общества в 1920—1930-е годы.

Как отмечают эксперты, принятые в СССР меры социализации сирот оказались очень эффективными — они позволили сотням тысяч детей получить образование и стать полноценными членами общества. Так, создавались приёмники-распределители для несовершеннолетних, интернаты, активно внедрялись патронат, усыновление, опека и попечительство, вводились квоты для производственного обучения и трудоустройства подростков. Разработанные в рамках этой работы методики получили признание во всём мире.

31 мая 1935 года Совет народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности». Документ стал одним из последних шагов в борьбе с детской беспризорностью, являвшейся одной из серьёзнейших проблем советского общества в межвоенный период.

Последствия военного лихолетья

«Массовая беспризорность в Советской России была результатом Первой мировой войны и последовавшей за ней Гражданской войны. Она стала настоящим бичом общества, на улицах оказалась армия сирот», — рассказал в интервью RT историк советник ректора МПГУ Евгений Спицын.

В ходе революционных событий 1917 года существовавшая в Российской империи система благотворительных и сиротских учреждений прекратила своё существование. В декабре того же года Владимир Ленин подписал декрет, провозглашавший заботу о детях прямой обязанностью государства. В начале 1918 года Совнарком создал комиссии по делам несовершеннолетних, в состав которых входили педагогические, социальные и медицинские работники, а также представители органов юстиции.

Все вопросы развития образования в регионах с 1918 года передавались в ведение губернских отделов народного образования (ГубОНО), являвшихся отделами губернских исполкомов и одновременно местными органами Наркомата просвещения. Специальных учреждений, занимавшихся социальной реабилитацией несовершеннолетних, остро не хватало.

В 1919 году был издан декрет об учреждении Совета защитников детей. Он занимался эвакуацией детей в «хлебные» районы, организацией общественного питания, продовольственного и материального снабжения. К этой работе начали привлекать Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК).

«Участие органов ВЧК было оправданным и логичным. Они имели хорошо развитый аппарат на местах. Кроме того, беспризорность служила благодатной почвой для возникновения преступности», — отметил Спицын.

В 1920 году было обнародовано постановление Наркомата просвещения, в котором шла речь об организации приёмников для беспризорников, а также обеспечения им лечения и питания. 27 января 1921 года президиум ВЦИК создал Комиссию по улучшению жизни детей во главе с председателем ВЧК и наркомом внутренних дел РСФСР Феликсом Дзержинским.

Феликс Дзержинский / РИА Новости

«В начале 1920-х годов ситуация с беспризорностью стала критической. Это было общенациональное бедствие. Счёт беспризорников пошёл на миллионы. В разных источниках их количество оценивалось от 4,5 млн до 7 млн. У одних детей родители погибли, другие потерялись во время переездов и эвакуаций», — рассказал в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По словам эксперта, детей, оставшихся без постоянного места жительства или родительского надзора, начали отправлять в учреждения интернатного типа. Для оказания им первичной помощи создавались приёмно-распределительные пункты. Помощь в организации самой системы преодоления беспризорности Дзержинскому оказывали известные советские педагоги, в частности Антон Макаренко, который в дальнейшем был отнесён ЮНЕСКО к числу людей, определивших способ педагогического мышления в ХХ веке.

Регистрация бездомных детей в дежурной комнате школы сотрудницей Московского отдела народного образования / РИА Новости

«Учитывая размах беспризорности, связанные с ней проблемы превратись в политический вопрос. Это был тест на жизнеспособность советской системы управления, решался вопрос будущего всей страны», — подчеркнул Кошкин.

«Мы окружены целым морем детского горя»

Ситуация, сложившаяся с детской беспризорностью в начале 1920-х годов, по мнению членов Деткомиссии, грозила «если не вымиранием подрастающего поколения, то его физическим и моральным вырождением». Проблема обострилась на фоне засухи и массового голода в ряде регионов РСФСР. Дети, оказавшиеся без родительского надзора, страдали от инфекционных заболеваний и насилия со стороны преступников. Многие из них пополняли ряды банд, совершая кражи, грабежи и убийства.

Только в 1921 году было создано около 200 приёмников-распределителей для несовершеннолетних. Начали активно внедрять патронат, усыновление, опеку и попечительство, стали вводиться квоты для производственного обучения и трудоустройства подростков.

Если в 1919 году в детских домах воспитывались 125 тыс. детей, то в 1921—1922 годах — уже 540 тыс. В 1923-м только в Москве на борьбу с беспризорностью были направлены 15 тыс. педагогов.

В марте 1924 года в Москве прошла 1-я конференция по борьбе с беспризорностью, а в ноябре собрался съезд заведующих губотделами по борьбе с беспризорностью.

«Дело не только в том, что мы окружены целым морем детского горя, но и в том, что мы рискуем получить из этих детей антиобщественных, антисоциальных людей, в корень испорченных, врагов здорового образа жизни… беспринципных людей, которые с лёгким сердцем уйдут в лагерь наших врагов, которые пополнят армию преступности», — заявил в одном из своих выступлений нарком просвещения Анатолий Луначарский.

В 1925 году началось массовое создание в регионах фондов имени Ленина, занимавшихся помощью беспризорным детям и сиротам. В 17 губерниях действовали общества «Друзья детей», имевшие собственные столовые, чайные, клубы и приюты. Всего в это время в РСФСР работали более 280 детских домов, 420 «трудовых коммун» и 880 «детских городков».

«Для преодоления беспризорности советские власти прибегали к самым разнообразным мерам. Активно помогал решать эту проблему Наркомат путей сообщения. Железные дороги и вокзалы, словно магнит, притягивали беспризорных детей. Их выявляли, давали им кров, кормили, учили. Сирот в середине 1920-х стали направлять в крестьянские семьи. Крестьянам, взявшим на себя заботу о детях, предоставляли дополнительные наделы земли», — рассказал Евгений Спицын.

В 1925—1926 годах в СССР был принят ряд нормативных актов, защищавших детей, в том числе предоставлявших льготы несовершеннолетним, оставшимся без родительского надзора. Закреплялся чёткий порядок передачи детей под опеку. Предприятия и учреждения, занятые борьбой с беспризорностью, получали налоговые льготы.

«Несмотря на существовавшие в стране экономические трудности, на преодоление беспризорности выделяли миллионы рублей. Налаживалось как горизонтальное межведомственное, так и вертикальное сотрудничество, направленное в регионы, с целью решения данной проблемы. Многие полномочия были делегированы местным органам народного просвещения. В воспитательных целях использовалось искусство. Воспитанники детдомов становились героями известных книг и кинофильмов», — рассказал Андрей Кошкин.

По его словам, в первой половине 1930-х годов уровень беспризорности начал стремительно снижаться.

Кадр из фильма «Республика ШКИД» © kinopoisk.ru

«Сверхэффективная работа»

31 мая 1935 года Совет народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности». В документе был озвучен ряд претензий к органам исполнительной власти. Они касались неудовлетворительной работы детских домов, а также недостаточности мер по борьбе с правонарушениями несовершеннолетних и с безответственностью их опекунов.

Документ выстраивал чёткую систему обычных и специальных детдомов, а также трудовых колоний и приёмников-распределителей для несовершеннолетних. Он упорядочивал вопросы профподготовки и трудоустройства подростков, внутреннего распорядка в детских домах, поощрения отличившихся детей. Ответственность за своевременное устройство и обеспечение сирот возлагалась на местные советы.

Здание коммуны имени Ф. Дзержинского / РИА Новости

Для лиц, нарушавших права детей, документ устанавливал уголовную ответственность. В то же время постановление обязывало органы внутренних дел активизировать борьбу с правонарушениями, совершёнными самими несовершеннолетними. Милиция получала право штрафовать родителей за уличное хулиганство детей и поднимать вопрос о принудительном помещении в детдома несовершеннолетних «в случаях, когда родители не обеспечивают надлежащего присмотра за поведением ребёнка».

Отдельная часть постановления обязывала отдел культурно-просветительной работы и отдел печати и издательств ЦК ВКП(б), ЦК нацкомпартий и совнаркомы союзных республик усилить наблюдение за детской литературой и кинофильмами, способными оказывать вредное влияние на детей, например описывающими приключения преступников.

«Меры, принятые в 1935 году, стали финишной прямой в борьбе с межвоенной беспризорностью. К концу 1930-х годов проблема была практически решена», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Воспитанники детского дома / РИА Новости

По словам Евгения Спицына, вторая волна беспризорности в СССР поднялась в связи с событиями Великой Отечественной войны, но, несмотря на сложнейшие обстоятельства, преодолеть её оказалось легче, чем первую: сказался опыт, полученный в межвоенный период.

«То, как в Советской России и СССР преодолевали беспризорность, — это была сверхэффективная работа. Был накоплен уникальный опыт, который в дальнейшем использовали другие страны и который может использоваться для преодоления разного рода социальных проблем и в наши дни», — подытожил Евгений Спицын.

Обложка: Председатель ВЦИК Михаил Калинин (пятый справа в верхнем ряду) среди детей Корюшинского детского дома во время поездки по Татарской АССР в 1920 году (из фондов Центрального государственного архива кинофотофонодокументов СССР). Фото РИА Новости