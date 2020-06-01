На Украине не видят угроз для широкомасштабной войны с Россией

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Vasily Fedosenko/Reuters

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что не видит на сегодняшний день угроз, которые могут привести к широкомасштабной войне с Россией. Об этом он сказал в эфире телепередачи «Право на власть» на канале ICTV.

По его словам, около 350 тысяч украинских военных прошли испытания на восточном фронте, поэтому угрозы «продвижения российских войск глубже в территорию» страны нет. Резников счел такие цифры внушительными и отметил, что многие европейские страны до сих пор не владеют подобным военным потенциалом. Кроме того, к началу войны не располагает и пандемия коронавирусной инфекции, а также сложившийся экономический кризис.

«Думаю, что широкомасштабной войны быть на сегодняшний день не может Да, вызов есть, но мы с этим вызовом живем шесть лет», — заключил Резников.

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