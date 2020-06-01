Ученые озвучили новый способ борьбы с распространением COVID-19

Медь имеет свойство обеззараживать вирус, в том числе и коронавирус. К такому выводу пришел старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил.

По словам врача, если на стальных и пластиковых поверхностях вирус держится до 72 часов, на меди он умирает уже через четыре часа.

«Дверные ручки, лестничные перила в общественных зданиях, а также поручни в автобусах и поездах должны иметь медные элементы», — цитирует РИА «Новости» ученого.

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 50 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 3 244. Выздоровели 2 690 человек (+74 за сутки). Умерли 10 (число летальных случаев за сутки не изменилось).

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 9 035 случаев заражения коронавирусом, из них 40,1% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 414 878 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 175 877 человек, умерли 4 855. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (2 297), Московская область (728), Санкт-Петербург (364), Нижегородская область (315).