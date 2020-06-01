Самые интересные видео 1 июня

«Блокнот» собрал пять самых ярких видеосюжетов за 1 июня.

Сегодня в самых интересных видео дня: безумные гонки в Дагестане, неудачный прыжок через костер и доказательство любви по-питерски.

В Дагестане в День защиты детей пацаны решили сделать пару «приор» самостоятельно. Испытания новых тачек проходили неподалеку — на крутых виражах горной дороги.

Водитель в Питере снял доказательство того, что беззаветная любовь все-таки существует. Во всяком случае, женщины на нее точно способны. Иначе чем объяснить решение залезть в багажник машины, чтобы находу страховать груз.

В американском Хьюстоне белые активисты встали на колени перед темнокожими согражданами и извинились за годы расизма. Опускаются на колени и полицейские по всей стране — так они реагируют на гибель темнокожего от рук своего коллеги.

Лучший ведущий новостей нашелся в TikTok. Такой эмоциональной подаче позавидовали бы многие дикторы федеральных телеканалов.

Прыжки через костер закончились столкновением в воздухе и падением прямо в огонь. В таком экстремальном развлечении все же стоит помнить о социальной дистанции и исключать промилле.