Врач рассказал об осложнении сахарного диабета у мужчин, которое приводит к нарушению сексуальной жизни

Сахарный диабет не зря считается одним из самых грозных заболеваний, так как он поражает едва ли не все системы организма. В том числе может привести и к выраженному нарушению сексуальной жизни у мужчин. Это распространенное у мужчин с сахарным диабетом заболевание называется баланопостит, объясняет врач Николай Григорьев. Простыми словами — это воспаление головки полового члена и крайней плоти.Как же связан высокий уровень сахара с такой патологией?«Воспаление развивается вследствие раздражения слизистой крайней плоти и головки полового члена мочой, содержащей сахар, и инфицирования дрожжеподобными грибами из рода САNDIDA», — объяснил механизм возникновения Григорьев.

Читайте на Информинг.Ру: Названы продукты, которые помогут предотвратить развитие остеопорозаОн добавил, что в норме у мужчин в моче глюкоза не содержится, так как почкам под силу реабсорбировать весь объем глюкозы, прошедший через почечный клубочек в просвет канальцев нефрона.«При уровне глюкозы в крови 8,9 – 9,9 ммоль/л канальцевая система почек теряет способность полноценно реабсорбировать (возвращать в кровоток) глюкозу и, как следствие, она появляется в моче», — пояснил уролог-эндокринолог, отметив, что таким образом моча с сахаром превращается в источник хронического воспаления в головке полового члена и в крайней плоти.Баланопостит — очень грозное заболевание, и при его появлении нельзя заниматься самолечением, а необходимо непременно обращаться к врачу при появлении боли, зуда и воспаления в области полового члена.Представители сильного пола, столкнувшись с тяжелым осложнением, не понимают, откуда взялся недуг, и бегут сразу на прием к дерматовенерологам. И это правильно, ведь заболевание может вызвать не только сахарный диабет. При незащищенном половом контакте его могут спровоцировать трихомонада, герпес генитальный, реже гонорея и трепонема. Появиться оно может и вследствие несоблюдения правил личной гигиены мужчиной.Если же ничего из перечисленного нет, опытный эндокринолог всегда распознает заболевание как осложнение сахарного диабета. Яндекс Дзен