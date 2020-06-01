Селфи-запястье, компьютерный горб и другие заболевания от гаджетов

До пандемии коронавируса наша жизнь была уже полна примеров чрезмерного применения технологических новшеств. Мы видели это повсюду: во время поездок в общественном транспорте, на остановках и станциях, в торговых центрах, на рабочем месте, в ресторанах и кафе, на праздничных ужинах у родственников и даже у себя дома мы все время используем смартфоны и носим наушники.В нынешних условиях самоизоляции чрезмерное использование гаджетов стало еще более очевидным: проснувшись, дети и взрослые начинают день со смартфонов в руках, с ними они и засыпают.Сегодня число пользователей смартфонов достигает более 3 миллиардов человек, и одержимость этими устройствами оказывает катастрофическое воздействие на наш организм.В этой статье мы хотим рассказать о наиболее серьезных проблемах со здоровьем, которые возникают при длительном использовании гаджетов, а также о методах их профилактики и лечения.

«Палец мобильного телефона» (TEXTER THUMB)

Научное название болезни — тендинит де Кервена. Это тип воспаления, который поражает сухожилия и их связки, ответственные за движения большого пальца (разгибатели большого пальца). Зачастую он возникает в результате большой нагрузки на большой палец, например, при наборе текста в гаджетах или во время электронных игр. В связи с этим заболевание иногда называют «большим пальцем геймера» (gamer thumb).Появление симптомов начинается с болей при движениях большого пальца. Она может распространяться на запястье и предплечье и варьироваться по степени интенсивности, а также сопровождаться отеком у основания большого пальца, а иногда и ощущением жжения в руке.Это воспаление оказывает влияние на способность руки удерживать предметы. К тому же, классическим проявлением болезни большого пальца является то, что он принимает форму, напоминающую молоток.ЛечениеВ легких случаях лечение простое и не требует хирургического вмешательства. Необходимо лишь ограничить период, в течение которого рука сохраняет неестественное положение. Кроме того, можно использовать специальный ремешок и выполнять ряд домашних упражнений. Наконец, можно применять анальгетики, но иногда боль принимает хроническую форму, что требует хирургического вмешательства.

Смартфонный палец (SMARTPHONE THUMB)

Такой термин используется для обозначения заболевания большого пальца из-за длительного использования смартфона во время обмена текстовыми сообщениями и просмотра лент в социальных сетях.Раньше этому заболеванию были подвержены рабочие заводов и фабрик, но сегодня чрезмерное использование смартфонов влияет на сухожилия, ответственные за движения большого пальца, вызывает воспаление и проявляется в виде болей в руке или потере способности удерживать предметы.Лечение— Используйте голосовые сообщения вместо текстовых— Старайтесь использовать обе руки, когда набираете текст сообщений; держите устройство одной рукой, а печатайте другой, не полагаясь исключительно на большой палец— Давайте рукам отдохнуть— Ограничьте время, проведённое за электронными играми— Используйте пакеты со льдом, если чувствуете боль и отек пальца

Синдром щёлкающего пальца (TRIGGER THUMB)

Синдром щёлкающего пальца — болезненная патология, характеризующаяся затрудненным сгибанием фаланг большого или какого-либо другого пальца. При данном заболевании палец застревает в согнутом положении и разгибается с характерным щелчком, как при нажатии на спусковой крючок пистолета. Кстати говоря, этот щелкающий звук дал название вышеупомянутому заболеванию.Научное название синдрома — стенозирующий лигаментит. Причиной возникновения данного заболевания считается неправильное использование одного из пальцев рук. Например, указательного пальца при управлении компьютерной мышью или печати на клавиатуре компьютера. Это приводит к воспалению соединительных тканей и связок, удерживающих сухожилия мышц сгибателей. При попытке разогнуть палец появляется боль и характерный щёлкающий звук. Кроме того, наблюдается «блокировка» пальца в разогнутом состоянии. Осложнения стенозирующего лигаментита могут сопровождаться появлением плотной болезненной шишки у основания пальца. Если состояние ухудшается, то палец застревает в согнутом положении.Лечение заболевания:— Дайте руке отдохнуть некоторое время;— Используйте специальную фиксирующую повязку;— Принимайте нестероидные противовоспалительные препараты;— Делайте регулярные упражнения для растяжки пальцев;— Пройдите курс инъекций кортикостероидов в качестве местного лечения;— Прибегните к хирургическому вмешательству в крайнем случае.

Карпальный (кистевой) туннельный синдром (CARPAL TUNNEL)

Многочисленные исследования показывают, что использование смартфонов оказывает негативное воздействие на руки человека, особенно на срединный нерв. Напомним, что он отвечает за чувствительность и функционирование ладони и пальцев рук, за исключением мизинца, а также иннервирует мышцы большого пальца. Нарушение работы срединного нерва приводит к карпальному (кистевому) туннельному синдрому.Карпальный (кистевой) туннельный синдром возникает из-за повышенного давления на срединный нерв в карпальном канале, где он проходит. Основные проявления заболевания — покалывание, онемение и болевые ощущения в пальцах, ладонях и предплечьях. Кстати говоря, вышеупомянутые симптомы отрицательно влияют на продолжительность и качество сна.Принятие мер по профилактике карпального (кистевого) туннельного синдрома, безусловно, будет лучшим решением, поскольку устранит необходимость хирургического вмешательства и предотвратит переход заболевания в хроническую форму.Чаще всего симптомы карпального (кистевого) туннельного синдрома развиваются постепенно, поэтому, когда вы заметите первые признаки, нужно попытаться уменьшить давление на срединный нерв. Если ваша работа требует печати на клавиатуре компьютера, то необходимо снизить силу давления на клавиши. Кроме того, настоятельно рекомендуется делать перерывы во время работы.К сожалению, часто состояние руки ухудшается, что требует медицинского вмешательства, которое включает нехирургические и хирургические методы лечения.Методы безоперационного лечения:— Изменить привычные методы работы, вызывающие заболевание. Поменять мобильный телефон на смартфон с большим экраном, изменить способ печати на компьютере или манеру держать мышь;

— Носить специальную фиксирующую повязку, особенно ночью, которая предотвратит сгибание кисти во время сна;— Использовать нестероидные противовоспалительные препараты, которые одновременно снимают боль и воспаление;— Пройти курс инъекций кортикостероидов, которые уменьшат отёк и воспаление. Они уберут болевые ощущения и ликвидируют давление на срединный нерв.— Пройти курс физиотерапии, делать регулярные упражнения для снятия давления на срединный нерв, а также упражнения для укрепления мышц запястья.Методы хирургического лечения:— Эндоскопическая операция для лечения карпального (кистевого) туннельного синдрома, которая снимет давление на срединный нерв.

«Селфи-запястье» (SELFIE WRIST)

Безудержное стремление делать селфи негативно влияет на способность руки держать вещи, а также вызывает неврологическое заболевание — синдром запястного канала.Симптомы синдрома запястного канала возникают у 18-35-летних людей в результате сдавливания срединного нерва в месте его прохождения через запястный канал. Это происходит из-за того, что во время селфи приходится неестественно выворачивать запястье, чтобы поймать нужный ракурс для съемки.Лечение заболевания:— Не нажимайте сильно на экран телефона, когда им пользуетесь;— Не используйте для управления мобильным телефоном только одну руку, чередуйте их.— Дайте рукам отдыхать время от времени;— Делайте регулярные упражнения для растяжки пальцев и мышц запястья.

«Селфи-локоть» (SELFIE ELBOW)

«Селфи-локоть» — это заболевание, похожее на синдром «теннисного локтя» или латеральный эпикондилит. Воспаление локтевого сустава возникает вследствие постоянного напряжения сухожилий локтя во время селфи, когда человек держит мобильный телефон на расстоянии вытянутой руки. Симптомы, сопутствующие синдрому «селфи-локоть», включают болезненные ощущения в месте соединения сухожилия с костью. Более того, боль в руке может распространиться от локтевой области до кисти.К сожалению, симптомы синдрома «селфи-локоть» не ограничиваются болезненными ощущениями в локтевой области. Данное заболевание также влияет на способность руки удерживать предметы и выполнять некоторые сложные действия такие, как рукопожатие, удерживание чашки кофе или поворачивание дверной ручки. Кроме того, оно затрудняет вытягивание руки вперед.Лечение заболевания:Период восстановления может занять от шести месяцев до года, но есть несколько методов, которые помогут уменьшить боль и ускорить выздоровление:— Используйте пакеты со льдом, чтобы облегчить боль;— Используйте специальную фиксирующую повязку;— Принимайте обезболивающие и противовоспалительные препараты;— Делайте регулярные упражнения для развития подвижности и гибкости суставов;— Пройдите курс инъекций кортикостероидов в качестве местного лечения;— Прибегните к хирургическому вмешательству в том случае, если боль становится хронической.

«Сотовый телефон-локоть» (CELLPHONE ELBOW)

Симптомы, сопутствующие синдрому «сотовый телефон-локоть», включают онемение, покалывание или потерю чувствительности в мизинце и безымянном пальце из-за давления на локтевой нерв, который проходит через кубитальный канал прямо позади внутренней стороны локтя. Научное название заболевания — кубитальный туннельный синдром. Оно возникает, когда человек длительное время опирается на локоть во время использования мобильного телефона или компьютера.Лечение заболевания:Принятие мер по профилактике — это лучшее лечение на начальном этапе, позволяющее не только снизить давление на локтевой нерв, но и избежать хирургического вмешательства.

«Синдром компьютерной шеи» (TEXT NECK)

«Синдром компьютерной шеи» — это не медицинский термин, но в последнее время он получил широкое распространение. Ему приписывают все болезненные ощущения в шее и плечах, вызванные чрезмерным использованием мобильных телефонов.Голова взрослого человека в среднем весит около 4,5 килограммов. Мы не чувствуем этого, потому что шея специально была создана для того, чтобы выдерживать вес головы. Но что происходит, когда вы склоняете голову над мобильным телефоном? Центр тяжести смещается вперед, что увеличивает нагрузку на шейный отдел позвоночника. Если раньше нагрузка на шейные позвонки составляла 4,5 килограмма, то при наклоне вес головы увеличивается до 22 килограммов.Вы можете себе представить, сколько часов вы проводите уткнувшись в мобильный телефон? Ваша шея длительное время находится в неестественном положении, что приводит к катастрофическим последствиям: от болей до смещения шейных позвонков.Симптомы, сопутствующие «синдрому компьютерной шеи», включают постоянную боль в шее, плечах и верхней части спины, а также судороги и ограниченные движения шейного отдела.Лечение заболевания:— Меняйте положение при использовании компьютеров и мобильных телефонов. Время от времени отдыхайте и сидите с прямой спиной;— Делайте регулярную растяжку и упражнения для укрепления мышц шеи.

«Компьютерный горб» (COMPUTER HUNCH)

В нормальном состоянии позвоночник имеет выпуклую область в верхней части спины, но долгое сидение перед компьютером или мобильным телефоном увеличивает «горб», что в итоге приводит искривлению позвоночника или постуральному кифозу.Степень искривления варьируется от лёгкой до тяжелой, которая приводит к серьезной деформации спины. Симптомы, сопутствующие постуральному кифозу, включают боль или жжение в верхней части шеи, головную боль и уменьшение притока крови, поступающей в мозг и верхние конечности.Лечение заболевания:— Старайтесь сидеть прямо;— Поставьте удобный стол на рабочем месте;— Делайте перерывы во время работы;— Делайте регулярные упражнения на спину и плечи. Например, греблю.

«Синдром компьютерной мыши» (MOUSE WRIST)

Боль в запястье, которая возникает из-за использования компьютерной мыши, часто всего вызвана тем, что вы неправильно держите саму мышь или неправильно ее под себя подобрали. Она может быть слишком большой, слишком маленькой или слишком тяжелой, что требует более сильного контроля, а это, в свою очередь, очень вредно для руки.Как предотвратить развитие заболевания:— Выберите тот тип компьютерной мыши, который подойдет вашей руке. Наиболее популярные типы включают в себя: захват ладонью, захват когтями и захват кончиками пальцев.— Отрегулируйте офисный стул для лучшего контроля;— Старайтесь не ставить запястье на край стола при использовании мыши;— Используйте коврик для мыши со специальной подушкой под запястье.После того, как мы рассмотрели все проблемы костно-мышечной системы, возникающие из-за неправильного использования наших органов, необходимо предпринять серьезные меры для сохранения здоровья и нормального функционирования организма.