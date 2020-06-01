Американский «майдан»: Трамп прятался в подземном бункере в разгар протестов у Белого дома

Президент США Дональд Трамп укрывался в подземном бункере в центре Вашингтона во время протестов у Белого дома в ночь на субботу, 30 мая, сообщают The New York Times и CNN.

Белый дом, США.

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Глава государства провел в бункере около часа. В укрытии также были его жена Мелания и сын Бэррон, пишет РБК.

Бункер использовался несколько раз, в частности, в день терактов 11 сентября 2001 года туда спускался Джордж Буш.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела в городе комендантский час и привлекла бойцов Национальной гвардии США для поддержки столичного управления полиции.

Кроме того, о введении комендантского часа объявил губернатор штата Аризона Даг Дьюси. Режим будет действовать на территории всего штата в течение недели.

Ранее комендантский час из-за беспорядков уже ввели в Миннеаполисе, Денвере (штат Колорадо), Цинциннати (штат Огайо), Милуоки (штат Висконсин) и Портленде (штат Орегон).

Революция и Росгвардия

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что массовые беспорядки в США могут привести к революции. Политик предложил направить в страну российских радикалов, пишет ura.ru.

«Америка стоит на пороге революции. Необходимо срочно направить туда представителей левых и радикальных организаций. Дать им задание найти в США Анджелу Дэвис и попросить ее возглавить народный протест», — написал Жириновский в Telegram.

Также депутат Госдумы советует представителям Росгвардии побывать в городах США, где проходят беспорядки. По мнению Жириновского, это был бы богатый опыт по защите граждан от насилия.

Что произошло

Массовые протесты в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). В ходе задержания 25 мая один из полицейских надавил ему коленом на шею, не обращая внимания на крики Флойда о том, что ему трудно дышать. Позже Флойд умер в больнице.

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