Флориан Вермеерс – новый велогонщик команды Lotto Soudal

21-летний чемпион Бельгии среди андерах Флориан Вермеерс (Florian Vermeersch) с 1 июня перешёл в профессиональную команду Мирового тура Lotto Soudal из андеровской команды. Переход в середине сезона на профессиональный уровень был запланирован, контракт с Lotto Soudal был подписан ещё в декабре. Флориан Вермеерс начинал в велокроссе, но с 2019 года полностью сосредоточился на шоссе. Команда Lotto Soudal видит в нём перспективы сильного классика, обладающего хорошим финишным спринтом.

Флориан Вермеерс: «Убеждён, что переход в команду Мирового тура поможет моему спортивному развитию. Всегда мечтал стать профессиональным велогонщиком, и вот мечта сбылась».

Джон Леланг, менеджер команды Lotto Soudal: «Флориан – сильный гонщик, очень талантливый, с огромным потенциалом. 2019 год был его первым сезоном в качестве настоящего шоссейного велосипедиста. Он убедил нас в своих способностях не только титулом чемпиона Бельгии среди андеров, но и выступая в других гонках, включая Tour de Moselle, где он выиграл три из четырёх этапов и генеральную классификацию. В нашей команде он может начать работать не спеша, без рывков. Позже примет участие в небольших многодневных гонках».