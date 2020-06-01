Российские власти подтвердили рекордные траты на невостребованные SSJ-100

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Под закупку 59 самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) будут предоставлены госгарантии, подтвердил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, передает ТАСС.

Такое же решение было принято насчет 30 вертолетов по линии «Вертолетов России», уточнил глава ведомства. Ранее сообщалось, что на SSJ-100 собираются выделить рекордные траты: 139,6 миллиарда рублей лизинговым компаниям по кредитам.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов говорил о том, что невостребованные SSJ-100 имеют хорошие шансы проявить себя после эпидемии коронавируса. По его мнению, это происходит на фоне возобновления авиаперевозок в Китае.

Мировую авиаотрасль в 2020 году накрыл масштабный кризис из-за пандемии коронавируса и падения спроса на услуги перевозчиков. Однако спроса на российские борты не было и до начала эпидемии. Россия пока не получила ни одного заказа на SSJ-100.