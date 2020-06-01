Бабаджан становится все более заметной фигурой в турецкой политике

На турецкой политической арене в последние дни всё заметнее становятся Бабаджан и Давутоглу. Больше Бабаджан, лидер партии DEVA.

Постепенно он делает заявления, которые обсуждаются (только в ютубе). Недавно даже Эрдоган (пусть завуалированно, но) отреагировал на заявления Бабаджана. Получился неожиданный и хороший пиар для лидера новой политической партии.

На днях Бабаджан в интервью известному журналисту Джунейту Оздемиру сказал, что страна нуждается в свободе слова, и нужно выпустить всех «узников совести» (так я перевел выражение «düşünce suçlusu»). И это будет его первым делом у власти. Эти заявления прокомментировал пресс-секретарь Эрдогана Фахреттин Алтун, заявив, что некоторые пытаются виновных в терроризме представить как «узников совести».

«В каком современном государстве и в развитой демократии видано, чтобы виновные в попытке переворота считаются узниками совести?», — написал Алтун в твиттере.

Я не уверен, что Бабаджан говорил о путчистах, так как он подчеркнул, что имеет ввиду людей, которые не были замешаны в нарушении законов. Ну, по крайней мере, Алтун попытался.

В связи с появлением новых акторов на политической арене – Давутоглу и Бабаджана, ситуация на самом деле стала выглядеть более неоднозначной. В этом смысле мне показался интересным комментарий, одного из представителей турецкого политического ислама — Левента Гюльтекина (Levent Gültekin), который несколько лет как переметнулся в лагерь противников правящей партии и политического ислама:

«То, что Давутоглу и Бабаджан начали делать громкие заявления – это очень хорошо. Потому что правящая партия пытается блокировать кемалистов используя вопрос религии, а прокурдскую партию используя их курдскую принадлежность. Карту «религиозной политики» у власти смогут отобрать лишь Бабаджан и Давутоглу. Они покинули партию Эрдогана, потому что были недовольны тем, что власть управляет страной используя чувства верующих».

Оригинал на телеграм-канале «Повестка дня в Турции»