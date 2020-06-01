Трамп позвонил Путину

По инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Стороны обсудили меры по борьбе с коронавирусом. Президент РФ выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Путин поздравил Трампа с состоявшимся 30 мая успешным запуском пилотируемого космического корабля «Крю Дрэгон», доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию. Стороны подтвердили интерес к продолжению сотрудничества в космической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.

Оба лидера рассмотрели положение дел на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК". Констатировано, что эта многосторонняя договоренность, достигнутая при активной поддержке президентов России и США, ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен.

Трамп также рассказал о своей идее проведения саммита «Группы семи» с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи.

В начале мая Путин приветствовал идею американского лидера поставить в Россию из США аппараты искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом. В мае ИВЛ были доставлены военным самолетом США в Москву.

В апреле Россия отправила в США самолет с медицинскими принадлежностями для борьбы с распространением вируса, за что Трамп поблагодарил РФ.