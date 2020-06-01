Дмитрий Бувин назначен коммерческим директором платежной системы «Мир»

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В понедельник, 1 июня, Дмитрий Бувин занял должность коммерческого директора АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир»). Он также продолжит возглавлять департамент стратегии и развития бизнеса.

На новом посту Бувин будет курировать стратегическое развитие компании, создание продуктов и сервисов платежной системы «Мир», международное развитие, взаимодействие с банками, улучшение клиентского опыта держателей карт «Мир», а также сервис лояльности платежной системы «Мир».

Бувин присоединился к команде НСПК в декабре 2018 года в качестве директора по продажам, с 1 января 2020 года исполнял обязанности коммерческого директора. До прихода в НСПК он почти 10 лет занимал руководящие позиции в коммерческих подразделениях крупнейших российских розничных банков.

Кроме того, Бувин обладает большим опытом в области разработки и реализации стратегий, управления стратегическими проектами, развития продуктового портфеля и его позиционирования, а также имеет два высших образования по специальностям финансы предприятия и экономика.

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